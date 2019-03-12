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موغيريني: الردع النووي لم يعد ناجعا

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موغيريني: الردع النووي لم يعد ناجعا
AFP JOHN THYS
رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني
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اعتبرت المسؤولة عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أن الردع النووي التقليدي لم يعد ناجعا كوسيلة لتجنب اندلاع الحروب في عالم اليوم.

وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول التعاون بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، قالت موغيريني: "الردع النووي لم يعد وسيلة فعالة لتجنب اندلاع الحروب، بفعل تفرع مراكز القوة في العالم المعاصر. وليس من شأن سباق تسلح جديد، وخاصة إن كان تسلحا نوويا، سوى أن يجعل العالم أقل أمانا".

وتعتمد استراتيجية "الردع النووي" وليدة أزمنة "الحرب الباردة" بين قوتين عظميين نوويتين هما الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، على حرص الدول الكبرى على تجنب حرب يمكن أن تتعرض فيها لهجوم نووي مدمر، فيما يعرف بالتهديد المتبادل.

المصدر: تاس

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