موغيريني: سنواصل العمل بالاتفاق النووي مع إيران

أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل بالاتفاق النووي مع إيران.

وصرحت موغيريني بأن الاتحاد سيعمل على صونه (الاتفاق) للمحافظة على مصداقية مجلس الأمن الدولي.

وجاءت تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خلال كلمتها يوم الثلاثاء أمام مجلس الأمن.

#عاجل | موغريني: سنواصل العمل بالاتفاق النووي مع إيران ونعمل على صونه للمحافظة على مصداقية مجلس الأمن — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 12 марта 2019 г.

المصدر: وكالات