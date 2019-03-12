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موغيريني: سنواصل العمل بالاتفاق النووي مع إيران

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موغيريني: سنواصل العمل بالاتفاق النووي مع إيران
Reuters / Francois Lenoir
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني
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أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل بالاتفاق النووي مع إيران.

وصرحت موغيريني بأن الاتحاد سيعمل على صونه (الاتفاق) للمحافظة على مصداقية مجلس الأمن الدولي.

وجاءت تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خلال كلمتها يوم الثلاثاء أمام مجلس الأمن.

المصدر: وكالات

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