على وقع إغلاق المسجد الأقصى.. نتنياهو يعلن أن لإسرائيل علاقات مع 6 دول إسلامية كانت معادية

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، إن لإسرائيل علاقات مع 6 دول إسلامية مهمة كانت معادية لها في السابق، حسبما أفادت وكالة "معا" الفلسطينية.

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واعتبر نتنياهو خلال فعالية إحياء ذكرى رئيس الحكومة الأسبق ليفي أشكول، أن تلك العلاقات مع الدول الإسلامية "بشائر مهمة لا مثيل لها.. إسرائيل تدفع بعملية الاعتراف بها والتفاهم مع باقي جيرانها.. ومع أجزاء واسعة في العالم العربي والإسلامي.. تجري في الخفاء".

وقال نتنياهو أيضا إن ذلك "جزء من الثورة التي نقوم بها في العالم العربي والإسلامي، وستكون هناك بشائر كبيرة، ودول أخرى".

وتأتي تصريحات نتنياهو في وقت أغلقت فيه السلطات الاسرائيلية المسجد الأقصى بعد مزاعم بإلقاء زجاجة حارقة على مركز للشرطة.

وقالت دائرة الأوقاف في القدس إن إعدادا كبيرة من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت ساحات المسجد الأقصى واعتدت على من فيه بالضرب بعد اندلاع حريق في غرفة تابعة للشرطة في المسجد.

وأظهرت لقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد الدخان من الغرفة ومطاردة قوات الأمن الإسرائيلية للمصلين في ساحات الأقصى والقبض على عدد منهم.

المصدر: "معا"