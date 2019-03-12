طائرة نرويجية من طراز "بوينغ 737-8 ماكس" متجهة إلى تل أبيب تعود أدراجها إلى ستوكهولم

عادت طائرة من طراز "بوينغ 737-8 ماكس" تابعة لشركة "الخطوط الجوية النرويجية" ومتجهة إلى تل أبيب الإسرائيلية أدراجها والتوجه إلى ستوكهولم السويدية.

وأفادت مواقع مختصة في متابعة حركة الطيران بأنه من المتوقع هبوط الطائرة، التي كانت تنفذ الرحلة رقم "DY4545"، في مطار ستوكهولم الدولي عند الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي (16:00 بتوقيت غرينيتش).

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وتعليقا على الحادث، قالت الشركة في بيان نشره مكتبها الإعلامي: "اتخذنا قرارا بهبوط كل طائراتنا من طراز 737 MAX بناء على التوصية الأمنية الأوروبية الأخيرة. وكل هذه الطائرات ستعود أدراجها إلى المواقع التي أقلعت منها".

وسبق أن أعلنت الشركة، التي تتوفر في قوامها 110 طائرات من هذا الطراز، توقف استخدامها جميعا استجابة للتوصيات والتعليمات الآتية من عدة مؤسسات طيران حتى تلقي تبليغ آخر.

وأشارت الشركة إلى أنها لا تزال تخوض حوارا مع شركة "بوينغ" والسلطات المعنية بأمن الطيران.

Norwegian temporarily suspends flights with the Boeing 737 MAX 8, following recommendations by European aviation authorities. We will do our upmost to take care of our passengers in the best possible way. https://t.co/kZICrrRGsN — Norwegian (@Fly_Norwegian) 12 марта 2019 г.

وجرى هذا الحادث بعد أن أعلنت مجموعة واسعة من شركات الدول الأوروبية للطيران وقف استخدام طائرات "بوينغ 737-8 ماكس"، فيما قررت بعض البلدان إغلاق مجالها الجوي أمامها، وذلك على خلفية كارثة تحطم طائرة من هذا النوع تابعة لـ"الخطوط الجوية الإثيوبية" سقطت الأحد وسط إثيوبيا خلال تنفيذها رحلة من أديس أبابا إلى نيروبي الكينية مما أسفر عن مقتل 157 شخصا.

المصدر: RT + وكالات