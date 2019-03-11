ترامب يعتزم زيادة الميزانية الدفاعية إلى 750 مليار دولار

ذكر مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب طلب من الكونغرس زيادة الميزانية الدفاعية للعام المالي المقبل بـ 4 بالمئة لتصل إلى 750 مليار دولار.

ومن المقرر أن تزداد نفقات الميزانية الأمريكية بشكل عام بنسبة 5 بالمئة بالمقارنة مع ميزانية عام 2019 المالي، وستصل إلى 4.746 تريليون دولار.

وأشار المسؤول إلى أن النفقات الدفاعية ستزداد في العام المالي 2020 إلى 750 مليار دولار من 716 مليار دولار في عام 2019.

وتتحدث الوثيقة التي وجهها ترامب إلى الكونغرس عن ضرورة التركيز على "المواجهة الاستراتيجية" مع روسيا والصين.

وطلب ترامب تخصيص 500 مليون دولار للإنفاق على مساعدة شركاء أمريكا في أوروبا وآسيا الوسطى وأوراسيا فيما يوصف بـ "مواجهة التأثير الروسي الخبيث". ومن المفترض تخصيص هذه الأموال من أجل تقليص اعتماد شركاء الولايات المتحدة على توريدات السلاح الروسي وعلى إجراءات تعزيز الأمن الجماعي.

ويتضمن طلب ترامب كذلك تخصيص 8.6 مليار دولار إضافية لبناء الجدار الأمني على الحدود مع المكسيك، و200 مليار دولار لبناء وتطوير البنية التحتية.

ومع ذلك تقضي الوثيقة بتقليص الإنفاق على مختلف البرامج، التي اعتبرتها الإدارة الأمريكية غير فعالة بنسبة 5 بالمئة، بما في ذلك تقليص المساعدات الخارجية بمقدار 13 مليار دولار.

وبشكل عام تنص الوثيقة على إصلاحات ستسمح بتقليص الإنفاق الإلزامي بمقدار 1.9 تريليون دولار خلال 10 سنوات.

المصدر: وكالات