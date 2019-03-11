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ائتلاف مودي قد يكتسح الانتخابات الهندية على وقع التوتر مع باكستان

أخبار العالم

ائتلاف مودي قد يكتسح الانتخابات الهندية على وقع التوتر مع باكستان
Reuters Kim Hong-Ji
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
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أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام أجري في أنحاء الهند، أن تحالف الحزب الحاكم سيفوز بعدد كبير من مقاعد البرلمان المتاحة في الانتخابات المقررة في 11 أبريل القادم.

ويدل الاستطلاع الذي نشرت نتائجه محطة تلفزيونية محلية، أمس الأحد، على أن الائتلاف الذي يقوده التحالف الوطني الديمقراطي بزعامة رئيس الوزراء الحالي، ناريندرا مودي، يمكن أن يفوز بـ 264 مقعدا في الانتخابات، مقارنة بـ 141 مقعدا قد يفوز بها تحالف المعارضة بقيادة حزب المؤتمر. ويتنافس المرشحون في هذه الانتخابات على 543 مقعدا.

وأعلنت مفوضية الانتخابات الهندية في وقت سابق، أن الانتخابات العامة التي تجرى على 7 مراحل ستبدأ في 11 أبريل القادم، ومن المتوقع أن يستفيد مودي من التوتر مع باكستان.

وقال رئيس المفوضية، سونيل أرورا، للصحفيين إن نحو 900 مليون ناخب مؤهلون للإدلاء بأصواتهم، منهم نحو 15 مليونا تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عاما.

 المصدر: رويترز

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