إيران تتحدى العقوبات الأمريكية بعرض منجزات نووية جديدة الشهر القادم

كشف مساعد رئيس الجمهورية، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، عن أن بلاده ستعرض قريبا منجزات نووية جديدة، تحققت بجهود باحثين إيرانيين في منظمة الطاقة الذرية.

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وقال صالحي في كلمة له السبت خلال الحفل الثقافي الفني الكبير في مدينة ساوجبلاغ التابعة لمحافظة البرز غرب طهران، سيتم يوم 9 أبريل القادم عرض عدد ملحوظ من المنجزات العلمية والبحثية الجديدة في المجال النووي.

وأضاف قائلا، إن جميع هذه المنجزات قد تحققت بجهود الباحثين الإيرانيين في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

ويشكل إعلان إيران هذا تحديا للعقوبات التي فرضتها واشنطن عليها، في ظل التوتر المتصاعد مع الإدارة الأمريكية الذي تسبب به انسحاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في مايو 2018، دون مبررات مقنعة، من الاتفاق النووي بين طهران وسداسية الوسطاء الدوليين (الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين)، وإعادته فرض عقوبات هي الأقسى على طهران.

وأدت هذه العقوبات، التي ترافقت مع تهديدات أمريكية للدول الأخرى من مغبة تعاملها مع أيران، إلى تراجع قيمة الريال الإيراني الذي فقد نحو ثلثي قيمته هذا العام مسجلا انخفاضا قياسيا أمام الدولار الأمريكي هذا الشهر.

وقال علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في وقت سابق، إن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى "من المحتم" أن تكون له آثار خطيرة على سلام وأمن الشرق الأوسط.

وسعت الدول الأوروبية للالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد إيران وأبدت التزامها بالاتفاق النووي مع طهران، وجهدت لحماية شركاتها من الإجراءات الأمريكية وضمان بقاء أعمالها في إيران، لكن العديد من الشركات الأوروبية أوقفت أعمالها هناك خشية من العقوبات.

المصدر: وكالة فارس