الشرطة الأمريكية تقبض على عصابة وتحرر 26 امرأة من الاستعباد الجنسي

ألقت الشرطة الأمريكية في ولاية سياتيل القبض على 6 أشخاص مشتبه بهم، وتحرير 26 امرأة من الاستعباد الجنسي داخل قاعات خاصة للتدليك (مساج).

وقالت السلطات في سياتيل إن الشرطة ووزارة الداخلية بالتعاون مع مكتب التحقيقات، أجرت تحقيقا استمر أكثر من ثلاث سنوات، وذلك بعد تلقيها شكوى من مواطنين حول شبكة دعارة في قاعات التدليك.

وأوضحت السلطات أنها بعد تحقيق مطول كشفت خيوط هذه العصابة وألقت القبض على 6 مشتبه بهم وصادرت أموالا وسلاحا.

المصدر: نوفوستي