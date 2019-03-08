 
مباشر

بالفيديو.. البحرية الإيرانية تحبط محاولة خطف ناقلة نفط

أخبار العالم

بالفيديو.. البحرية الإيرانية تحبط محاولة خطف ناقلة نفط
Reuters / Hamed Malekpour
البحرية الإيرانية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lk4p

ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الجمعة أن البحرية الإيرانية تصدت لقراصنة هاجموا ناقلة نفط إيرانية في خليج عدن.

وقال التلفزيون الإيراني إن قراصنة يستقلون 11 زورقا سريعا هاجموا ناقلة تبلغ حمولتها 150 ألف طن اليوم الخميس.

وعرض التلفزيون لقطات للبحرية الإيرانية وهي تطلق النار على زوارق.

ووسعت البحرية الإيرانية نطاق سيطرتها في الأعوام القليلة الماضية حيث أرسلت سفنا إلى المحيط الهندي وخليج عدن لحماية السفن الإيرانية من القراصنة الصوماليين.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

صلاح ومحرز.. طرائف وغرائب في مظاهرات الجزائر