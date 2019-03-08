بالفيديو.. البحرية الإيرانية تحبط محاولة خطف ناقلة نفط

ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الجمعة أن البحرية الإيرانية تصدت لقراصنة هاجموا ناقلة نفط إيرانية في خليج عدن.

وقال التلفزيون الإيراني إن قراصنة يستقلون 11 زورقا سريعا هاجموا ناقلة تبلغ حمولتها 150 ألف طن اليوم الخميس.

وعرض التلفزيون لقطات للبحرية الإيرانية وهي تطلق النار على زوارق.

ووسعت البحرية الإيرانية نطاق سيطرتها في الأعوام القليلة الماضية حيث أرسلت سفنا إلى المحيط الهندي وخليج عدن لحماية السفن الإيرانية من القراصنة الصوماليين.

المصدر: رويترز