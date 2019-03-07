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البنتاغون: إيران تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط

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البنتاغون: إيران تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط
Reuters AARON P. BERNSTEIN
قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) الجنرال جوزيف فوتيل
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أعلن قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) الجنرال جوزيف فوتيل أن إيران تسعى للهيمنة على منطقة الشرق الأوسط، ونشاطها في المنطقة لا يقتصر على دعم الحوثيين.

وقال فوتيل خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، إن "إيران تبقى من العوامل المزعزعة للاستقرار في المنطقة على المدى الطويل".

وأضاف أن إيران "تسعى إلى أن تكون القوة المهيمنة في المنطقة وتستخدم تأثيرها الخبيث وقدراتها المتزايدة نوعيا وكميا وتدعم وكلاءها الكثيرين لممارسة الضغط وتهديد الدول الأخرى في المنطقة وإزاحة التأثير الأمريكي والغربي".

واعتبر فوتيل أن إيران تقف وراء النزاعات في المنطقة، وأن "جهودها لا تقتصر على دعم الحوثيين" في اليمن.

وأشار إلى أن الهدنة في اليمن هشة ومن الصعب تطبيقها، لكنه وصفها بـ "الواعدة".

وفي هذا السياق دعا فوتيل التحالف العربي بقيادة السعودية، الذي يقوم بعملية عسكرية في اليمن إلى التزام بقواعد خوض النزاعات المسلحة.

المصدر: وكالات

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