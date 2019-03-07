سيؤول وواشنطن تتابعان أنشطة حول منشآت صاروخية ونووية في كوريا الشمالية

أعلنت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية اليوم الخميس أنها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع حول المنشآت النووية والصاروخية التابعة لجارتها الشمالية، بعد رصد أنشطة جديدة حول بعضها.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الدفاع، تشوى هيون سو، اليوم الخميس، أن عسكريي بلادها والولايات المتحدة لا يزالون على تنسيق استخباراتي وثيق فيما يتعلق بتطورات الأوضاع حول مركز أبحاث "سانوم-دونغ" في ضواحي العاصمة بيونغ يانغ وكذلك في موقع لإنتاج صواريخ بعيدة المدى في كوريا الشمالية، دون تقديم مزيد من التفاصيل، حسب وكالة "أسوشيتد برس".

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في غضون ذلك، أكد نواب في البرلمان الكوري الجنوبي حضروا الثلاثاء الماضي إحاطة مغلقة لرئيس وكالة الاستخبارت الوطنية، سوه هون، وجود مؤشرات تدل على استئناف بيونغ يانغ تشغيل منشآت لتخصيب اليورانيوم بصورة عادية في مجمع "يونغبيون" النووي الضخم المترامي الأطراف.

ونقلت وكالة "يونهاب" اليوم عن البرلمانيين قولهم إن رئيس جهاز الاستخبارات أبلغهم بأن منشآت تخصيب اليورانيوم في كوريا الشمالية كانت في حالة طبيعية حتى قبل القمة الأخيرة بين زعيم البلاد كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فيتنام.

وأكد رئيس الاستخبارات رصد حركة مركبات النقل في مركز أبحاث "سانوم-دونغ"، وهو موقع يستخدم في إنتاج نوعين من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، مضيفا أن تلك المركبات نقلت إلى المركز "إمدادات"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وقال أحد النواب الحاضرين لـ"أسوشيتد برس" إن رئيس الاستخبارات أكد أيضا إعادة بناء منشآت في موقع "تونغ-تشانغ-ري" الصاروخي في كوريا الشمالية والذي تمت إزالته جزئيا العام الماضي.

وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أن هذه المعلومات تتوافق مع ما جاء ضمن تقرير صدر مؤخرا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتأتي هذه التطورات بعد أن عجز كيم وترامب عن التوصل إلى اتفاق في قمتهما الثانية أواخر فبراير الماضي.

المصدر: أسوشيتد برس + يونهاب