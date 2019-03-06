الحرس الثوري الإيراني: الأسد زار إيران بدعوة منا

أعلن نائب قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاني، أن فيلقه هو من دعا الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران في زيارته الأخيرة.

وقال قاني: "فيلق القدس" هو من دعا الأسد إلى طهران، والرئيس روحاني كان على علم بزيارة الأسد لكن يبدو أنه غفل عن إبلاغ ظريف وهذا الأمر يعود للحكومة".

وأضاف قاني: "زيارة الأسد إلى طهران كانت مهمة حساسة ومن كان ينبغي أن يعلم بها أعلمناه، ومن كان لا ينبغي أن يعلم بها، لم نعلمه".

وتابع: "هناك خلافات كثيرة في وجهات النظر بين الحكومة و"فيلق القدس"، لكن في النهاية هذه الحكومة حكومتنا وماء وجهها من ماء وجهنا ونحن نعمل مع جميع أعضائها".

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وأضاف أن قاسم سليماني قائد "فيلق القدس"، "صديق لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف و"فيلق القدس" يقف إلى جانب الحكومة الإيرانية".

وكان الوزير ظريف قد قدم استقالته من منصبه مؤخرا، بعد زيارة قام بها الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران، وتبيّن أنه لم يجر التنسيق مع ظريف بشأنها.

إلا أن الرئيس حسن روحاني، رفض قبول استقالة ظريف معللا ذلك بأنها تتعارض مع المصالح العليا للبلاد.

المصدر: RT