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ناشطون يتناقلون تغريدة خاطئة لتيريزا ماي عن سالزبوري

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ناشطون يتناقلون تغريدة خاطئة لتيريزا ماي عن سالزبوري
RT
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تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي تغريدة خاطئة لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حذفتها لاحقا بمناسبة الذكرى السنوية لحادثة سالزبوري.

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ونشرت رئيسة الوزراء ماي تغريدة بمناسبة الذكرى السنوية لتسمم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال في مدينة سالزبوري، وأرفقتها بصورة لمدينة باث بدلا من مدينة سالزبوري، لكنها تداركت الخطأ في الحال وحذفت التغريدة، وغردت بأخرى مع صورة مرفقة لمكان عملها بدلا من صورة مدينة سالزبوري.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات ماي وتناقلوا التغريدة المحذوفة بسخرية.

يذكر أن الـ4 من شهر مارس الحالي هو ذكرى مرور عام على تسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا، لكن حتى الآن لم تستطع لندن تقديم أي أدلة قاطعة تثبت اتهامها لموسكو بالوقوف وراء محاولة اغتياله.

 المصدر:"تويتر"

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