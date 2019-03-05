ناشطون يتناقلون تغريدة خاطئة لتيريزا ماي عن سالزبوري

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي تغريدة خاطئة لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حذفتها لاحقا بمناسبة الذكرى السنوية لحادثة سالزبوري.

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ونشرت رئيسة الوزراء ماي تغريدة بمناسبة الذكرى السنوية لتسمم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال في مدينة سالزبوري، وأرفقتها بصورة لمدينة باث بدلا من مدينة سالزبوري، لكنها تداركت الخطأ في الحال وحذفت التغريدة، وغردت بأخرى مع صورة مرفقة لمكان عملها بدلا من صورة مدينة سالزبوري.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات ماي وتناقلوا التغريدة المحذوفة بسخرية.

PM pays tribute to Salisbury as a “beautiful, welcoming English city” in @10downingstreet tweet using a photo of... BATH pic.twitter.com/ipF1NW1Cio — Matt Chorley (@MattChorley) 4 марта 2019 г.

“I hope that moving forward Salisbury will once again be known for being a beautiful, welcoming English city and not for the events of 4 March 2018.” – PM @Theresa_Mayhttps://t.co/Yx7E22rz3D — UK Prime Minister (@10DowningStreet) 4 марта 2019 г.

يذكر أن الـ4 من شهر مارس الحالي هو ذكرى مرور عام على تسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا، لكن حتى الآن لم تستطع لندن تقديم أي أدلة قاطعة تثبت اتهامها لموسكو بالوقوف وراء محاولة اغتياله.

المصدر:"تويتر"