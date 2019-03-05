كلينتون تدفن طموحاتها الرئاسية

أعلنت مرشحة الرئاسة السابقة، ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون أنها لا تنوي الترشح ثانية لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020.

وقالت كلينتون في حديث لقناة "نيوز 12" أمس الاثنين: "لن أترشح، لكنني سأواصل عملي بالحديث والدفاع عن قناعاتي".

كما نفت كلينتون وجود خطط لديها للترشح لمنصب حاكم ولاية أو عمدة مدينة نيويورك، مشيرة إلى أنها "تساعد حزبها، كما أنها تتمتع بحياتها ككاتبة وناشطة وجدة".

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وسبق لكلينتون ورجحت في أكتوبر 2018 إمكانية ترشحها مرة ثانية لرئاسة الولايات المتحدة عام 2020، وأضافت أنها "ستقوم بكل ما في وسعها لوصول الحزب الديمقراطي إلى البيت الأبيض في يناير 2021"، فيما قال الرئيس دونالد ترامب بعد تلك التصريحات، إنه يأمل في "منازلة" كلينتون بانتخابات 2020.

المصدر: نوفوستي