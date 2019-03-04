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الهند بصدد استئجار غواصة ذرية روسية ثانية

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الهند بصدد استئجار غواصة ذرية روسية ثانية
Sputnik
غواصة ذرية روسية من المشروع رقم 971
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أفادت صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية، بأن موسكو ونيودلهي قد توقعان في 7 مارس الجاري على عقد استئجار تحصل الهند بموجبه على غواصة روسية ثانية تعمل بالطاقة الذرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجانب الروسي سيسلم البحرية الهندية الغواصة المذكورة بحلول 2025 ريثما يعاد تأهيلها كاملة وتركيب معدات وأجهزة هندية عليها، مشيرة إلى أن قيمة الصفقة تقدر بثلاثة مليارات دولار.

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يذكر أن روسيا والهند كانتا قد وقعتا في 2011 على اتفاق استئجار مع حق الملكية اللاحقة، تسلمت الهند بموجبه سنة 2012 غواصة ذرية روسية من فئة "القرش". 

وتعتبر الهند من أكبر مستوردي الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية في العالم، ويستخدم جيشها الطائرات الحربية والدبابات والعربات والسفن الحربية السوفيتية والروسية. 

المصدر: "تاس"

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