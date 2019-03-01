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صحفي هندي ينشر فيديو لإسقاط طائرة حربية فوق كشمير

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صحفي هندي ينشر فيديو لإسقاط طائرة حربية فوق كشمير
Reuters Pawan Kumar
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نشر صحفي هندي مقطعا مصورا قصيرا، زعم أنه يظهر جزءا من المواجهات التي جرت بين مقاتلات هندية وباكستانية في أجواء إقليم كشمير يوم الأربعاء الماضي.

ونشر الصحفي مقطعا "حصريا" مدته 30 ثانية، على صفحته في "تويتر"، وذلك بعد المناوشات التي وقعت يوم الـ 27 فبراير بين مقاتلات باكستانية وهندية.

وادعت القوات الجوية الهندية أن إحدى طائراتها من طراز "MIG-21 Bison" أسقطت طائرة "F-16" تابعة للقوات الجوية الباكستانية خلال القتال.

وقال الصحفي إن شريط الفيديو يظهر طيارا باكستانيا وهو يهبط بمظلة بعد إصابة طائرته من طراز "F-16"، في حين قال متابعون على صفحته في موقع تويتر إن شريط الفيديو يظهر في الواقع طيارًا هنديا وهو يهبط بمظلته على الأرض بعد استهداف طائرته من قبل الدفاعات الجوية الباكستانية وهي من طراز MiG-21.

المصدر: RT

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