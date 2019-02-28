وفاة أكبر لاجئة في العالم.. سورية عمرها 112 عاما !

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الخميس، عن وفاة ليلى صالح أكبر لاجئة في العالم، في اليونان، عن عمر ناهز 112 عاما.

وتوفيت ليلى قبل أن تكحل عينيها برؤية حفيدتها في ألمانيا.

وانتقلت ليلى إلى تركيا ومنها إلى اليونان رفقة أفراد من عائلتها، في نوفمبر عام 2017.