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السويد تعلن احتجاز مشتبه به في التجسس لصالح روسيا

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السويد تعلن احتجاز مشتبه به في التجسس لصالح روسيا
Reuters Ints Kalnins
ستوكهولم، السويد
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أعلن جهاز الأمن السويدي، اليوم الأربعاء، عن احتجاز شخص يشتبه به في جمع معلومات استخبارية لصالح روسيا.

وقال رئيس وحدة مكافحة التجسس، دانيال ستينلينغ: "الحديث يدور حول شخص، من الأرجح أنه تم تجنيده من قبل أجهزة الاستخبارات الروسية، للعمل تحت غطاء دبلوماسي" 

وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي لجهاز الأمن السويدي أن المشتبه به يعمل في مجال التكنولوجيا العالية، وتم اعتقاله مساء 26 فبراير وسط ستوكهولم.

ويعتقد أيضا أن المحتجز كان يقوم بنشاط استخباراتي منذ عام 2017 على الأقل.

وأفاد جهاز الأمن السويدي أيضا بأن النيابة العامة ستتخذ قرارا حول اعتقال المشتبه به بحلول يوم الجمعة القادم، دون تقديم أي تفاصيل أخرى حول الأمر.

المصدر: تاس

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