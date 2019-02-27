باكستان تعرض أولى المشاهد لأحد الطيارين الهنديين الأسيرين!
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عرضت وسائل إعلام باكستانية مقطع فيدو لأحد الطيارين الهنود اللذين وقعا في الأسر بعد أن أسقط السلاح الجوي الباكستاني طائرتين حربيتين هنديتين في معركة جوية اخترقتا أجواء البلاد.
ويبدو أن الطيار الهندي تعرض لإصابات في وجهه، حيث غطت قطعة قماش من طبقتين القسم العلوي من وجهه.
The arrested Indian pilot #PakistanArmyZindabad#Budgam#PakistanAirForceOurPride#PakistanStrikesBack#PakistanZindabaadpic.twitter.com/UIPHFBv2Sk— Radio Pakistan (@RadioPakistan) February 27, 2019
المصدر: تويتر
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