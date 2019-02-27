باكستان تعرض أولى المشاهد لأحد الطيارين الهنديين الأسيرين!

عرضت وسائل إعلام باكستانية مقطع فيدو لأحد الطيارين الهنود اللذين وقعا في الأسر بعد أن أسقط السلاح الجوي الباكستاني طائرتين حربيتين هنديتين في معركة جوية اخترقتا أجواء البلاد.

ويبدو أن الطيار الهندي تعرض لإصابات في وجهه، حيث غطت قطعة قماش من طبقتين القسم العلوي من وجهه.

المصدر: تويتر