تبادل إطلاق النار بين الهند وباكستان في كشمير

قال متحدث عسكري هندي إن القوات الهندية والباكستانية تبادلت إطلاق النار عبر الحدود في إقليم كشمير المتنازع عليه يوم الثلاثاء، وذلك بعد غارات شنتها مقاتلات هندية داخل باكستان.

وقال المتحدث "في حوالي الساعة 06:30 مساء بتوقيت الهند، بادرت باكستان بخرق غير مبرر لوقف إطلاق النار بعدما أطلقت نيران أسلحة خفيفة على طول خط السيطرة في قطاع نوشيرا، وردت القوات الهندية بشكل مناسب".

وتصاعد التوتر بين الجارتين النوويتين بعد الغارة الجوية عبر الحدود.

هذا، وأعلنت الهند صباح اليوم، أن مقاتلات تابعة لها قصفت "معسكرا إرهابيا" في الشطر الباكستاني من إقليم كشمير، فيما أكد الجيش الباكستاني "فرار" المقاتلات الهندية بعد تدخل طائراته.

ونقل موقع "تايمز أوف إنديا" الإخباري، عن مسؤولين عسكريين هنود أن القصف شنته مقاتلات من طراز "ميراج 2000".

كما أكد الجيش الباكستاني أن مقاتلات هندية دخلت المجال الجوي للبلاد، وقال المتحدث باسم الجيش الجنرال آصف غفور، في بيان إن "سلاح الجو الهندي انتهك خط السيطرة"، في إشارة إلى الخط الحدودي الفاصل بين شطري إقليم كشمير المقسم بين البلدين.

وأضاف أن المقاتلات دخلت نحو 6 كيلومترات إلى الأجواء الباكستانية.

ونشر الناطق باسم الجيش الباكستاني، صورا تظهر مكان سقوط القذائف، وبقاياها.

المصدر: وكالات