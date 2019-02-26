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طائرة ترامب تقطع رحلتها إلى فيتنام بهبوط مفاجئ في قطر

أخبار العالم

طائرة ترامب تقطع رحلتها إلى فيتنام بهبوط مفاجئ في قطر
Reuters / Joshua Roberts
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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هبطت طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قاعدة العديد الجوية العسكرية في قطر قبل إكمال الرحلة إلى فيتنام لحضور القمة الثانية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالعاصمة هانوي.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، يوم الثلاثاء، أن طائرة ترامب الرئاسية هبطت في قاعدة العديد، للتزود بالوقود للمرة الثانية بعد أن تزودت في ميلدن هول بإنجلترا.

ومن المتوقع أن يهبط ترامب في وقت متأخر من يوم الثلاثاء في هانوي وسيلتقي مع كيم لتناول العشاء يوم الأربعاء تليه اجتماعات رسمية يوم الخميس.

جدير بالذكر أن كيم جونغ أون الذي سافر إلى فيتنام بالقطار والسيارة وصل في وقت سابق اليوم.

المصدر: وكالة "أسوشيتد برس"

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