إدانة ثالث أكبر مسؤول في الفاتيكان بالاعتداء جنسيا على أطفال

أعلنت محكمة أسترالية أن الكاردينال جورج بيل، ثالث أكبر مسؤول في الفاتيكان، أدين بالاعتداء جنسيا على أطفال، ليصبح أرفع مسؤول في الكنيسة الكاثوليكية يدان بارتكاب مثل هذه الجرائم.

وقالت محكمة ملبورن، اليوم الثلاثاء، إن الكاردينال البالغ من العمر 77 عاما أدين بالاعتداء جنسيا على طفلين كانا عضوين في جوقة الإنشاد الديني في كاتدرائية ملبورن في أعوام التسعينات من القرن الماضي، وكان عمرهما آنذاك 12 و13 عاما.

وأوضحت المحكمة أن حكم الإدانة صدر في ديسمبر الماضي، لكن حظر النشر في هذه القضية لم يرفع سوى الثلاثاء.

ولم تقرر المحكمة بعد العقوبة التي ستنزلها بالكاردينال بعدما أدين بجريمة الاعتداء جنسيا على قاصرين، ومن المقرر أن تعقد جلسة جديدة غدا الأربعاء.

ونقلت وكالة "أ ف ب" عن محامي الدفاع عن الأسقف المدان أنهم يعتزمون استئناف حكم الإدانة.

وكان كبير أساقفة أستراليا دفع ببراءته من هذه التهم خلال محاكمة أولى انتهت في سبتمبر الماضي من دون أن تتوصل هيئة المحلفين إلى أي قرار، الأمر الذي استدعى إجراء محاكمة ثانية انتهت في 11 ديسمبر بإدانته.

وكان الكاردينال بيل أخذ إجازة من مهامه في الفاتيكان، لكي ينصرف للدفاع عن نفسه، لكنه لا يزال رسميا وزير اقتصاد الكرسي الرسولي، وهو ثالث أعلى منصب في دولة الفاتيكان.

المصدر: أ ف ب