فيديو مرعب لأفعى معلقة في الهواء تلتهم طائرا

أظهرت لقطات فيديو صورتها امرأة في أستراليا، وتداولها الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي، أفعى ضخمة تقتل وتأكل طائرا وهي معلقة في الهواء.

وسجلت اللقطات على سطح أحد البيوت في منطقة كينغزكليف في نيو ساوث ويلز بأستراليا، بحسبما ذكرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وقالت كاثي جيل (60 عاما) "أتذكر في البداية أنني شاهدت ما يحدث على هوائي التلفزيون، وتساءلت عما هو"، مشيرة إلى أنها شاهدت الأفعى والطائر عندما ذهبت خارج المنزل لإطعام كلبها.

وأضافت "بعد لحظات من "الصدمة"، تمكنت من الوصول إلى كاميرا فيديو وتسجيل المشهد الغريب".

المصدر: صحيفة "إندبندنت" البريطانية