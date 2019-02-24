الاستخبارات العراقية تحتجز "أمير الغزوات" في "داعش"

أكدت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الأحد إلقاءها القبض على متطرف خطير ينتمي إلى تنظيم "داعش" وملقب بـ"أمير الغزوات"، عقب تسلله إلى أراضي البلاد عبر الحدود مع سوريا.

وذكرت المديرية في بيان أصدرته اليوم أن قواتها، خلال "عملية استباقية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية"، تمكنت من الإطاحة بأكثر "الدواعش" مشاركة فيما يسمى بـ"غزوات" التنظيم ضد قوات الأمن العراقية في الأنبار، وذلك يفسر لقبه.

وأوضح البيان أن المتطرف الخطير الذي لم يكشف عن اسمه احتجز عقب اجتيازه الحدود من سوريا التي سبق أن لجأ إليها هربا من قوات الأمن في محافظة الأنبار، مشيرا إلى أن عملية اعتقاله نفذت في قرية نعيم بناحية ربيعة في الموصل.

وأكدت المديرية أن هذا المتطرف يعد متورطا في العديد من الغزوات، بما في ذلك الهجوم على مصفاة بيجي عام 2014، ولديه أربعة إخوة من عناصر "داعش" هاربين إلى تركيا وسوريا، وابن شقيقته مسؤول "القاعدة" في بيجي عام 2005.

المصدر: السومرية نيوز