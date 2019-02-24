نتنياهو: سنواصل صد التموضع العسكري الإيراني في سوريا

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بأن بلاده ستواصل العمل من أجل صد التموضع العسكري الإيراني في سوريا.

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وقال نتنياهو في اجتماع الحكومة الإسرائيلية حول إيران: "سمعنا أمس مسؤولا إيرانيا كبيرا يقول إن إيران حققت أكثر من 90% من أهدافها في سوريا. هذا ليس صحيحا، ولكن صحيح أن الإيرانيين يحاولون (التموضع هناك) وصحيح بأننا نصدهم. مسؤول إيراني آخر قال قبل شهر إنهم يعملون في سوريا كمستشارين فقط. العالم يسمع أكاذيب كثيرة من إيران. لدي رسالة واضحة إلى النظام الإيراني الذي يريد تدمير إسرائيل: إسرائيل ستواصل العمل وفق الحاجة من أجل صد التموضع العسكري الإيراني في سوريا".

وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من إعلان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، علي شمخاني، مفاده أن بلاده حققت أكثر من 90% من أهدافها في سوريا وأن "الاعتداءات الإسرائيلية لم يكن لها أي تأثير استراتيجي على المقاومة هناك".

وفيما يتعلق بلقائه المتوقع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال نتنياهو: "سألتقي في موسكو يوم الأربعاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أجرينا مكالمة هاتفية تمهيدا لهذا اللقاء، وبطبيعة الحال الملف الإيراني سيحتل صدارة المباحثات التي نجريها، وكنا قد اتفقنا على ذلك. سأبحث معه التطورات الإقليمية والعدوان الإيراني. سنبحث أيضا توطيد آلية التنسيق العسكري بين جيش الدفاع الإسرائيلي والجيش الروسي التي من شأنها الحفاظ على الاستقرار والحؤول دون حدوث احتكاكات في المنطقة لا حاجة بها. هذه المحادثات مهمة لتحقيق الأمن ولجيش الدفاع الإسرائيلي ولدولة إسرائيل".

المصدر: RT