هجوم مسلح على قافلة أمريكية في موزمبيق

أفادت وكالة "فرانس برس" اليوم الجمعة، بأن قافلة آليات تابعة لشركة أمريكية عاملة في مجال النفط والغاز تعرضت لهجوم مسلح في شمال موزمبيق.

ونقلت الوكالة عن مصادر داخل شركة Anadarko النفطية قولها، إن الهجوم استهدف قافلتها في الساعة 15.00 يوم أمس، في طريق يربط مدينة موسيمبوا دا برايا بمركز بالما الحساس للصناعة النفطية.

وأكدت المصادر أن المهاجمين المجهولين قطعوا الطريق أمام القافلة وهاجموها بأسلحة نارية، مضيفة أن الاعتداء لم يسفر عن وقوع إصابات بين عناصر القافلة،

وتشهد المنطقة توترا أمنيا مستمرا بسبب أنشطة جماعات إسلامية مسلحة، وخاصة بعد التمرد الإسلامي الذي اندلع قبل عام في كابو دلغادو، وأودى بأرواح أكثر من 100 مدني.

واستثمرت Anadarko مليارات الدولارات في احتياطيات الغاز المكتشفة قبالة الساحل الشمالي الشرقي لموزمبيق.

المصدر: أ ف ب