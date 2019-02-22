وزارة الدفاع الأمريكية تعلن عن تحليق استطلاعي فوق روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الخميس، أنها قامت بإجراء تحليق استطلاعي فوق الأراضي الروسية لتقييم حالة القوات المسلحة الروسية وأنشطتها بموجب معاهدة "الأجواء المفتوحة" الدولية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة اللفتانت كولونيل جايمي ديفيس أن هذا "أول تحليق للولايات المتحدة في إطار الأجواء المفتوحة فوق روسيا منذ 20 نوفمبر 2017" بعد وقف كافة الرحلات الجوية لكافة الأطراف طوال سنة 2018.

وأضاف: "في 20 أكتوبر 2018 توصلت الأطراف الموقعة على المعاهدة إلى توافق بشأن إجازة الرحلات على مدار سنة 2019. وبدأ العديد من الأطراف، بمن فيهم الولايات المتحدة، القيام بهذه الرحلات".

وأوضح أن رحلة يوم الخميس كان قد تم إبلاغ روسيا بها في 12 فبراير، وتستمر حتى الجمعة، ومن المقرر أن تغادر طائرة المراقبة (او سي-135) يوم السبت.

وتابع: "إن 6 من مراقبي الاتحاد الروسي موجودون على متن الطائرة الأمريكية لمراقبة كافة مراحل التحليق".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قامت في بداية ديسمبر 2018 بتحليق مراقبة "استثنائي" فوق أوكرانيا لتجديد التأكيد على دعم واشنطن لسلطات كييف إثر اعتراض الجيش الروسي لسفن حربية أوكرانية في بحر آزوف.

ويتم تحديد جدول هذه الرحلات بشكل مسبق. ومصطلح "استثنائي" يعني أن الرحلة نفذت خارج الجدول المقرر.

ودخلت هذه المعاهدة الموقعة عام 1992 بهلسنكي حيز التطبيق عام 2002 وهي تتيح لـ34 دولة وقعت اتفاقات مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، التحليق فوق أراضي بعضها البعض للتثبت من التحركات العسكرية وإجراءات مراقبة أسلحة بعضها البعض.

المصدر: أ ف ب