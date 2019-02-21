إيران تعلن عن إجراء مناورات عسكرية في الخليج والمحيط الهندي

أعلنت طهران أنها ستطلق المناورات البحرية السنوية اعتبارا من الجمعة ولثلاثة أيام في منطقة شاسعة بين الخليج والمحيط الهندي، بحسبما أفاد التلفزيون الإيراني يوم الخميس.

وقال قائد القوة البحرية الأدميرال حسين خان زادي إن "المناورات ستجري في مياه مضيق هرمز وبحر عمان وشمال المحيط الهندي في منطقة شاسعة وتستمر لثلاثة أيام".

وأضاف أن هدف التدريبات تقييم "الأسلحة والمعدات وتدريب الكوادر البشرية من أجل الجهوزية لمعركة حقيقية".

والمناورات التي أطلق عليها اسم "الولاية 97" ستشمل غواصات إيران وسفنها الحربية ومروحيات وطائرات مسيرة بحسبما صرح به المسؤول العسكري.

كما ستشمل التدريبات أيضا إطلاق صواريخ من السفن.

وخليج هرمز يكتسي أهمية كبرى لإمدادات الطاقة العالمية ويمر عبره يوميا ثلث كميات النفط التي تنقل عبر الشحن البحري، كما يشكل ممرا دوليا تعبره القوات الأمريكية بشكل روتيني.

وتأتي المناورات وسط تزايد التوتر مع السعودية، الخصم الرئيسي لإيران في المنطقة ومع واشنطن التي انسحبت من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى الكبرى.

المصدر: أ ف ب