الهند تبدأ استخدام أول مقاتلة محلية الصنع

أصدرت هيئة تنظيم الطيران الهندية "CEMILAC" إذنا نهائيا لاستخدام المقاتلات من طراز "Tejas" الهندية الصنع في الجيش الوطني.

وأفادت قناة "NDTV" التلفزيونية، اليوم الخميس، بأن مراسم تسليم وثائق الاستخدام الضرورية جرت في مدينة بنغالور بولاية كارناتاكا في إطار أعمال المعرض الجوي الفضائي " Aero India-2019".

ووصف قائد القوات الجوية الهندية المارشال، بيريندرا سينغ دخانوا، هذا الحدث بأنه "اللحظة الهامة" في تاريخ القوات الجوية والصناعة العسكرية الهندية بشكل عام.

وقال في كلمة ألقاها أمام ممثلي وزارة الدفاع الهندية وشركة " Hindustan Aeronautics Ltd": "أثناء التجارب قامت المقاتلة بطلعات عديدة وعرضت دقتها أثناء استخدام الأسلحة".

وتعد مقاتلة "Tejas" فوق الصوتية والمتعددة الأغراض وذات محرك واحد منتجا وطنيا خاصا بمقدار 60% لشركة " Hindustan Aeronautics Ltd" ووزارة الدفاع الهندية.

واستمر العمل فى تصميم مقاتلات "Tejas" أكثر من 30 عاما. وكانت الحكومة الهندية قد وافقت على تصميم هذه الطائرات الحربية الخفيفة عام 1983. وكان من المخطط في البداية أن يبدأ استخدامها عام 1994. ومن المتوقع أن تحل هذه المقاتلات محل الطائرات الحربية الروسية "ميغ-21" في الجيش الهندي. ونشرت القوات الجوية الهندية مؤخرا طلبا لشراء أكثر من 120 مقاتلة من هذا الطراز يجب أن تصل إلى الجيش الهندي بحلول عام 2025.

المصدر: نوفوستي