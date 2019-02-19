الشرطة الفرنسية تقضي على منفذ هجوم مرسيليا المسلح

أفادت قناة "bfm tv" الفرنسية، مساء الثلاثاء، بأن أفراد الشرطة قضوا على منفذ الهجوم المسلح داخل منطقة كانبيار في مدينة مرسيليا جنوبي البلاد.

وذكرت قناة "bfm" أن منفذ الهجوم أخرج مسدسا وأطلق أعيرة نارية تجاه قوات الأمن، ما أدى لإصابة 3 أشخاص أحدهم في حالة حرجة، خلال إطلاق النار.

وصرح مصدر من الشرطة بأن مرتكب الهجوم لم تعرف بعد هويته.

وأشارت وسائل الإعلام الفرنسية إلى أن تحقيقا فتح في الحادث لمعرفة الأسباب الكامنة وراء الهجوم.

[#intervention] Opération de police en cours canebière. Évitez le secteur. — Police nationale 13 (@PoliceNat13) 19 февраля 2019 г.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية