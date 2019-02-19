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الشرطة التركية تتحرش بمتظاهرة محجبة

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الشرطة التركية تتحرش بمتظاهرة محجبة
Reuters
صورة أرشيفية
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تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورا لأحد أفراد الشرطة التركية وهو يتحرش بمتظاهرة محجبة أثناء اعتقالها خلال تظاهرة عقدت في العاصمة التركية أنقرة.

وكانت طالبة جامعية تعرضت للاعتقال والتحرش أثناء مشاركتها في مسيرة بأنقرة نظمتها جمعية التضامن مع أسر المعتقلين في تركيا. 

وفي ردود الفعل، وصف النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض سيزغين تانري كولو، هذا الحادث بأنه "عار"، داعيا إلى فصل رجل الشرطة من عمله وتقديمه إلى العدالة.

لمشاهدة الصورة الأصلية ادخل على موقع تويتر: https://twitter.com/t24comtr/status/1097597441115865098

المصدر: وكالات




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