 
مباشر

نتنياهو: ما شاهدناه في وارسو كان مذهلا!

أخبار العالم

نتنياهو: ما شاهدناه في وارسو كان مذهلا!
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lh99

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما رآه في مؤتمر وارسو بأنه مذهل، مشيرا إلى أن السؤال الدائر في الدول العربية ودول إسلامية كثيرة هو كيفية محاربة "الإسلام المتطرف".

إقرأ المزيد
نتنياهو: معظم الدول العربية لم تعد تنظر لنا كعدو

وقال نتنياهو خلال كلمة أمام رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية: "شاهدنا مؤخرا في وارسو شيئا مذهلا، حيث حضر المؤتمر الذي عقد هناك 64 وزيرا، مثلوا 60 دولة، بمن فيهم ممثلو الدول العربية".

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن نتنياهو أفاد بأن "ممثلي الدول العربية هناك، صعدوا إلى المنصة وتحدثوا عن إيران. وهم قالوا إن إيران تشكل حاليا أكبر خطر".

وكشف نتنياهو أنه "حين سئل أحدهم عن العمليات العسكرية الإسرائيلية، التي توجّه ضد المحاولات الإيرانية للتموضع عسكريا في سوريا، كان جوابه 'لكل دولة الحق في الدفاع عن نفسها"، دون أن يبوح بهوية القائل.

وتابع متحدثا عن المسؤولين العرب الذين حضروا مؤتمر وارسو: "تحدثوا عن إيجاد حلول للمشاكل في الشرق الأوسط، وقالوا: نعم، نريد أن نحل القضية الإسرائيلية الفلسطينية، ولكن لا يمكن حلها إلا إذا قمنا بصد العدوان الإيراني، هذا يشكل تغييرا كبيرا".

يذكر أن وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي كان التقى برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على هامش مؤتمر وارسو.

ويحلو لنتنياهو في المدة الأخيرة التفاخر بدفء العلاقات السرية بين بلاده و"دول مركزية في الشرق الأوسط"، وفي الوقت ذاته تؤكد تقارير وجود "علاقات سرية" تجمع دول الخليج مع إسرائيل.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن وفدا من الكويت زار إسرائيل قبل أسبوعين، بتنسيق مع مكتب نتنياهو مباشرة، وأضافت أن السعودية سمحت للخطوط الجوية الهندية بعبور أجوائها من وإلى إسرائيل. 

المصدر: i24NEWS

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لهذا السبب يختلف صوتنا المسجل عن الذي نسمعه!