انشقاق 7 نواب عن حزب العمال البريطاني

أعلن 7 نواب من حزب العمال البريطاني في مؤتمر صحفي انشقاقهم عن أكبر حزب معارض في المملكة بسبب سياسة زعيمه جيريمي كوربن تجاه "بريكست" واتهامه بعدم التحرك في مواجهة معاداة السامية.

وقالت النائبة لوسيانا بيرغر إن النواب سيشكلون كتلة خاصة بهم في البرلمان، وشددت على أن "القرار كان صعبا ومؤلما لكنه ضروري".

وبعبارات قاسية، تحدّث كل من النواب عن أسباب انشقاقهم، قائلين إنهم يشعرون بالاشمئزاز مما قالوا إنه معاداة للسامية داخل الحزب.

وقال النائب كريس ليزلي: "الحزب الذي كنا فيه لم يعد كما كان، لقد سيطر عليه اليسار المتطرف".

ومن بين النواب المنشقين، النائب البارز الصاعد شوكا أومونا الذي أكد رغبته في "رمي السياسة القبلية القديمة في سلة المهملات" للنهوض برؤية مختلفة للسياسة.

كما أعلن النائب مايك غابس من جهته أنه "غاضب من أن توجه حزب العمال يسهّل بريكست".

ويواجه كوربن انتقادات لأنه لم يتخذ موقفا واضحا من مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعدم التحرك بقوة كافية في مواجهة الاتهامات بمعاداة السامية داخل حزبه.

This morning I have resigned from the Labour Party after fifty years. It has been a great privilege and honour to serve my constituents for 27 years, I intend to continue to represent them as a member of the new Independent Group of Members of Parliament #ChangePoliticspic.twitter.com/wFhJTfO33M — Mike Gapes (@MikeGapes) 18 февраля 2019 г.

المصدر: أ ف ب