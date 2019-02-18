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مون يعتبر أن ترامب أهل لجائزة نوبل للسلام

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مون يعتبر أن ترامب أهل لجائزة نوبل للسلام
Reuters Kevin Lamarque
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أثنى رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن على جهود نظيره الأمريكي دونالد ترامب في مساعيه لإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية، معتبرا أن ترامب أهل لحمل جائزة نوبل للسلام.

وقال المتحدث باسم مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية كيم غي غيوم: "الرئيس مون يؤكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ساهم مساهمة كبيرة في إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية من خلال القمة مع كوريا الشمالية، وأن روحه القيادية وقراره الحاسم لعبا دورا حاسما في خلق جو الاستقرار الجديد في شبه الجزيرة الكورية".

وردا على سؤال حول ما إذا كان مون يعتزم ترشيح ترامب للجائزة، قال غيوم "فترة الترشيح يبدو أنها انتهت، وليس للرئيس خطة لذلك".

ولفت غيوم إلى أنه يتوقع إجراء مكالمة هاتفية بين الرئيسين مون وترامب قبل لقاء القمة الثاني الكوري الشمالي الأمريكي.

وأعلن ترامب مؤخرا أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، رشحه لجائزة نوبل للسلام، نظرا لجهوده في خفض التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية.

لكن صحيفة "آساهي" اليابانية ذكرت أن آبي رشح ترامب للجائزة بناء على طلب من الحكومة الأمريكية.

المصدر: "يونهاب"

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