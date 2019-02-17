السلطات التركية تلقي القبض على المئات في الذكرى الـ 20 لاعتقال أوجلان

اعتقلت الشرطة التركية مئات الأشخاص تتهمهم بالارتباط بالمسلحين الأكراد أو دعمهم، خلال 156 عملية مداهمة جرت الجمعة في مناطق متفرقة من البلاد.

وأشارت وسائل لإعلام الرسمية، نقلا عن وزارة الداخلية، إلى أن "الشرطة اعتقلت 735 شخصا، وعثرت على أسلحة وذخيرة ومواد متفجرة من بينها عبوات ناسفة مصنعة يدويا".

وأفرجت السلطات بعد ذلك عن 226 شخصا، ووجهت مذكرات اعتقال رسمية إلى 61 منهم، فيما لا تزال الإجراءات القانونية مستمرة بحق 448 محتجزا.

ورجحت السلطات الأمنية أن المعتقلين، كانوا يخططون لتنظيم تظاهرات حاشدة بمناسبة ذكرى القبض على زعيم الأكراد عبد الله أوجلان.

وذكرت الوزارة أن "عددا من المشتبه بهم متهمون كذلك بالتخطيط لخلق فوضى، قبل الانتخابات العامة في تركيا، المزمعة في مارس المقبل".

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وصادف يوم الجمعة الماضي، الذكرى العشرين لإلقاء عناصر الاستخبارات السرية التركية القبض على أوجلان في كينيا أمام السفارة اليونانية في نيروبي عام 1999.

وشارك أوجلان في تأسيس "حزب العمال الكردستاني" عام 1978، وهو منظمة تصنفها أنقرة والغرب على أنها "إرهابية".

وتأسس الحزب مبدئيا للحصول على الحكم الذاتي للأكراد، وتحول إلى جماعة مسلحة عام 1984، بهدف إنشاء دولة كردية مستقلة.

ويقبع أوجلان حاليا في سجن في جزيرة أمرالي القريبة من اسطنبول.

المصدر: أ ف ب