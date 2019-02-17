بالفيديو.. الشرطة الأمريكية تتعامل مع "داعشي" استفزها!

نشرت الشرطة الأمريكية، مقطع فيديو يوثق إطلاق النار من قبل أحد عناصرها على شخص ادعى أنه موال لتنظيم "داعش" المتطرف، وهدد عناصرها بسكين كانت في يده.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن شرطيا أطلق النار على المدعو إسماعيل حامد (18 عاما)، قرب مركز أمني داخل مقاطعة ماريكوبا في ولاية أريزونا، الشهر الماضي.

واتصل حامد بالشرطة، وأخبرهم بأنه "يحمل سكينا وحجرا، وأعلمهم بعنوان سكنه، وطلب منهم أن يحضروا على وجه السرعة حتى "يتعامل معهم".

وأظهر المقطع المسجل بكاميرا موضوعة على بدلة الشرطي، الشاب وهو يلقي الحجارة على الشرطي رافضا أن يعطيه وثيقة هويته.

وعقب رفض حامد امتثال أوامر الشرطي بالوقوف وإلقاء السكين على الفور، مكررا عليه قوله: " توقف وإلا أطلقت النار عليك"، لكن الشاب أصر على التقدم باتجاه رجل الأمن فأطلق الشرطي رصاصتين على حامد الذي سقط أرضا، ولم يلق مصرعه، ونقل للسجن بعد خضوعه للعلاج".

وتعتزم السلطات الأمريكية توجيه تهم للشاب، تتعلق بالاعتداء على الشرطة أثناء أداء واجبها، فضلا عن الإرهاب.

وأشارت صحيفة "أريزونا ريبابليك"، نقلا عن شكوى مقدمة إلى مكتب المدعي العام لمقاطعة ماريكوبا، أن حامد "قدم عن قصد وإصرار مشورة ومساعدة إلى داعش".

المصدر: فوكس نيوز + وكالات