إيران تدشن غواصة "فاتح"

دشن الرئيس الإيراني حسن روحاني غواصة "فاتح" العسكرية المحلية الصنع والمزودة بصواريخ "كروز" المضادة للسفن، في ميناء بندر عباس اليوم الأحد.

وقال روحاني خلال إزاحته الستار عن الغواصة: "قوة إيران لا تشكل تهديدا للآخرين.. قدرات إيران الدفاعية للحفاظ على مصالح البلاد وصيانتها ولا نية لدينا للاعتداء على أي دولة".

وأضاف أن "قدرات إيران ردعية ويجب أن تكون ردعية في وجه كل من له أطماع في إيران.. قوة إيران هي قوة للمنطقة بأسرها".

وأكد الرئيس الإيراني أن بلاده وأصدقاءها يمتلكون قدرة دفاعية كبيرة برية وبحرية وجوية في المنطقة و"لا حاجة لنا للمعتدين والتواجد غير المشروع لقوى من خارج المنطقة".

🎥زیردریایی «فاتح» به ناوگان جنوب نیروی دریایی #ارتش ملحق شد/برخورداری از سامانههای شلیک موشک زیرسطحی به سطح، پرتابگر اژدر، سونار پیشرفته، رانش الکتریکی، مدیریت نبرد ترکیبی، جنگ الکترونیک و مخابرات امن یکپارچه از دیگر ویژگیهای زیردریایی فاتح است. pic.twitter.com/SOyRuTS1mB — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) 17 февраля 2019 г.

وشدد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي في كلمة له أثناء مراسم التدشين على أن الغواصة محلية الصنع تماما وأنجزت مراحل إنتاجها بواسطة العلماء والاختصاصيين لدى منظمة الصناعات البحرية بوزارة الدفاع.

وأضاف حاتمي أن "فاتح" هي أول غواصة إيرانية شبه ثقيلة وتتميّز بخصائص فريدة وهي مزوّدة بأحدث التقنيات العالمية، مؤكدا أنها اجتازت الاختبارات النهائية لتلتحق اليوم بأُسطول سلاح البحر التابع للجيش الايراني.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الغواصة تزن 600 طن ومزودة بأحدث الأسلحة، بما في ذلك الطوربيدات والألغام البحرية وصواريخ "كروز" التي يمكن إطلاقها من تحت الماء.

المصدر: RT + وكالات