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إيفانكا ترامب ترفض التصفيق لميركل

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إيفانكا ترامب ترفض التصفيق لميركل
Michael Sohn / POOL / AFP
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رصدت عدسات الكاميرات، ردة فعل إيفانكا ابنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وامتناعها عن التصفيق خلال حديث المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وانتقدت المستشارة الألمانية خلال كلمتها السياسة الأمريكية تجاه السيارات الأوروبية، ما دفع إيفانكا لعدم التصفيق. 

وقالت ميركل إن اشنطن توصلت على ما يبدو إلى أن "سياراتنا تعد تهديدا لأمنها القومي"، منوهة أن بلادها ترى أن ذلك التقدير مثير للقلق.

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وذكرت ميركل أن "السيارات الأوروبية تصنع داخل الولايات المتحدة، وأنه يوجد في ولاية ساوث كارولاينا الأمريكية أكبر مصنع لشركة بي إم دبليو" الألمانية، لافته إلى أنه "ليس في ولاية بافاريا الألمانية، بل في ساوث كارولاينا".

وجاء تصريح ميركل، تعليقا على تصريح وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس، الذي قال إن "السيارات الألمانية تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي".

المصدر: وكالات

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