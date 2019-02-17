إيفانكا ترامب ترفض التصفيق لميركل

رصدت عدسات الكاميرات، ردة فعل إيفانكا ابنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وامتناعها عن التصفيق خلال حديث المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وانتقدت المستشارة الألمانية خلال كلمتها السياسة الأمريكية تجاه السيارات الأوروبية، ما دفع إيفانكا لعدم التصفيق.

وقالت ميركل إن اشنطن توصلت على ما يبدو إلى أن "سياراتنا تعد تهديدا لأمنها القومي"، منوهة أن بلادها ترى أن ذلك التقدير مثير للقلق.

Ivanka Trump is the only person in audience who doesn’t applaud after Angela Merkel points out the absurdity of Trump claiming German cars are a national security threat pic.twitter.com/Op11wls73R — Aaron Rupar (@atrupar) ١٦ فبراير ٢٠١٩

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وذكرت ميركل أن "السيارات الأوروبية تصنع داخل الولايات المتحدة، وأنه يوجد في ولاية ساوث كارولاينا الأمريكية أكبر مصنع لشركة بي إم دبليو" الألمانية، لافته إلى أنه "ليس في ولاية بافاريا الألمانية، بل في ساوث كارولاينا".

وجاء تصريح ميركل، تعليقا على تصريح وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس، الذي قال إن "السيارات الألمانية تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي".

المصدر: وكالات