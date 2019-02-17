طهران تستدعي السفيرة الباكستانية وتحتج على هجوم زاهدان

استدعت الخارجية الإيرانية السفيرة الباكستانية في طهران وسلمتها مذكرة احتجاج على خلفية هجوم زاهدان الإرهابي الذي استهدف جنودا إيرانيين قرب محافظة سيستان بلوشستان جنوب غربي البلاد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، إن مدير دائرة الشرق الأوسط في الخارجية أبلغ سفيرة باكستان لدى إيران السيدة رفعت مسعود "احتجاج طهران على ازدياد العمليات الإرهابية ضد إيران انطلاقا من باكستان".

وأضاف: "تم إبلاغ السفيرة الباكستانية بضرورة تصدي الحكومة والجيش في باكستان بشكل جاد وحازم لقواعد وأنشطة الجماعات الإرهابية المنتشرة على الجانب الباكستاني من الحدود".

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كما طالب قاسمي "الحكومة الباكستانية بإجراءات سريعة وعاجلة لكشف منفذي هجوم زاهدان واعتقالهم"، مشددا أنه "على إسلام آباد ألا تسمح للجماعات الإرهابية بشن عملياتها الإرهابية وغير الإنسانية من باكستان والتي تتسبب في زعزعة أمن إيران وتضرب الثقة بين البلدين".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مؤخرا مقتل 27 من عناصره وإصابة 13 آخرين جراء هجوم انتحاري استهدف حافلة عسكرية بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، فيما تبنى تنظيم "جيش العدل" الإرهابي الناشط في المنطقة المسؤولية عن التفجير.

المصدر: RT