 
مباشر

فرنسا.. إصابة 3 محتجين من حراك "السترات الصفراء" في حادثة دهس

أخبار العالم

فرنسا.. إصابة 3 محتجين من حراك
Reuters / Charles Platiau
محتجون من حراك "السترات الصفراء"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lgvx

أفادت وسائل إعلام فرنسية مساء السبت، بأن محتجين من حراك "السترات الصفراء" أصيبوا في حادثة دهس بمدينة روان شمال غرب فرنسا.

وأشارت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية نقلا عن صحفي كان متواجدا بمكان الحادث إلى أن السائق أصاب 3 أشخاص على الأقل.

وأضافت الصحيفة أن المحتجين فرضوا طوقا أمنيا لحماية الواقعين على الأرض.

من جهته سرد موقع francetvinfo.fr تفاصيل الحادثة، حيث قال إن المحتجين أغلقوا ممر العبور أمام إحدى السيارات مما دفع صاحبها للاحتجاج إلا أن المتظاهرين هاجموه، مضيفا أن السائق ركب عربته وصدم مجموعة من الأشخاص كانت أمام سيارته.

ونشر النشطاء على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقت عملية إسعاف المصابين.

ونظم المشاركون في احتجاجات "السترات الصفراء" بفرنسا، فعاليات في جميع أنحاء البلاد يومي السبت والأحد بوسائل وشعارات مختلفة، بعد مرور 3 أشهر على انطلاق حراكهم.

وتستمر في باريس التعبئة طوال نهاية الأسبوع لإحياء ذكرى بدء الاحتجاجات، وأطلق المنظمون يوم السبت دعوة على موقع فيسبوك، إلى"عصيان" وإغلاق "ساحة النجمة" لأطول فترة ممكنة.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ميكروفون يحرج أردوغان