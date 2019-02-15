ظريف: الحرب على إيران ستكون انتحارا

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة إن الحرب على إيران ستكون انتحارا.

وجاءت تصريحات محمد جواد ظريف خلال لقاء مع قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية في ألمانيا، التي وصلها للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن.

وأشار ظريف إلى وجود "عصابة" في الإدارة الأمريكية تريد إعلان الحرب على طهران.

ولفت إلى وجود "هواجس مَرَضِيّة" حيال إيران لدى مسؤولين في الإدارة الأمريكية.

واعتبر أن الهدوء سيسود في النهاية، قائلا: "سيفهمون أن الحرب على إيران انتحار".

وحول الأزمة السورية، أوضح ظريف أن إراقة الدماء توقفت في العديد من المناطق السورية نتيجة لجهود تركيا وروسيا وإيران، مشددا على ضرورة دعم المجتمع الدولي للقرارات المتخذة في القمة الثلاثية في مدينة سوتشي الروسية.

وانطلقت النسخة الـ55 من مؤتمر ميونخ للأمن، الذي يستغرق 3 أيام، بمشاركة رؤساء 35 دولة وحكومة، وأكثر من 50 وزير خارجية، و30 وزير دفاع، فضلا عن مسؤولين أمنيين ومدراء شركات عالمية، وأكاديميين، وممثلي منظمات مجتمع مدني.

المصدر: الأناضول