روسيا تدين الاعتداء الإرهابي على العسكريين الهنود في كشمير

شجبت وزارة الخارجية الروسية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على قافلة عسكرية هندية في جامو وكشمير أمس الخميس، الذي أسفر عن مقتل 45 عسكريا، وتبنتّه جماعة "جيش محمد" الإرهابية.

وقالت: "نؤكد دعم روسيا المستمر لحكومة الهند الصديقة في كفاحها الحاسم ضد الإرهاب".

وأعربت الخارجية الروسية عن تعازي روسيا الحارة والصادقة لأهالي الضحايا وتمنت الشفاء العاجل للمصابين، وأكدت على ثقة موسكو التامة بإجراء السلطات الهندية تحقيقا دقيقا يقود للقتلة.

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المصدر: نوفوستي