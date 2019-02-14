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التشيك لن تسمح بنشر صواريخ أمريكية على أرضها

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التشيك لن تسمح بنشر صواريخ أمريكية على أرضها
Sputnik
منصة اطلاق صواريخ امريكية متحركة - ارشيف
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دحض السكرتير الصحفي لدى وزارة الدفاع التشيكية يان بيّشيك ما أشيع في وسائل الإعلام عن أن جمهورية التشيك، ستنشر على أراضيها قواعد للصواريخ الأمريكية.

وأكد بيّشيك، في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا"، أن بلاده لن تسمح بنشر أي صواريخ أمريكية على أراضها، إذا فسخت واشنطن بشكل نهائي معاهدة الصواريخ الموقعة مع موسكو.

وقال: "المعلومات التي تحدثت عن ظهور هذه القواعد، ليست إلا سوء تفسير لكلمات وزير الدفاع التشيكي لوبومير متنار".

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وأضاف: "إنهاء معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، سيؤدي إلى مناقشة المزيد من الإجراءات في حلف الناتو. ولكن هذا لا يعني أنه ستكون هناك قاعدة صاروخية على الأراضي التشيكية. الوزير لم يقل أبدا أي شيء من هذا النوع".

وأشار إلى أن، التشيك تأمل في أن تتمكن روسيا والولايات المتحدة من العودة إلى العمل المشترك والحفاظ على المعاهدة، ربما بعد تعديلها.

المصدر: topcor.ru

 

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