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مقتل ثلاثة في انفجار بمصنع وسط كوريا الجنوبية

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مقتل ثلاثة في انفجار بمصنع وسط كوريا الجنوبية
Gettyimages.ru
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لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في انفجار وقع اليوم الخميس في مصنع للذخيرة بمدينة دايجون وسط كوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة يونهاب أن الانفجار وقع في مصنع هانوا للذخيرة بمدينة دايجون، والتي تبعد 140 كيلومترا عن العاصمة سيئول.

وأعقب الانفجار حريق هائل قُتل على إثره ثلاثة من العاملين بالمصنع وأصيب آخرون.

ورجحت السلطات أن الانفجار حدث في المواد الكيميائية المستخدمة في الإنتاج.

يذكر أن انفجارا مماثلا وقع في المصنع ذاته في مايو من العام الماضي قتل على إثره شخصان وأصيب خمسة بجروح.

المصدر :"إنترفاكس"

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