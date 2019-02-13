الخارجية الأمريكية لـRT: إيران تلعب دورا مزعزعا في الشرق الأوسط وسنواصل تضييق الخناق عليها

قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية ناثان تاك في تصريح لـRT، الأربعاء، إن إيران تلعب دورا سلبيا ومزعزعا في الشرق الأوسط وأن الولايات المتحدة ستواصل تضييق الخناق عليها.

وأكد ناثان تك أن هدف واشنطن من مؤتمر وارسو هو تشكيل سد منيع ضد النفوذ الإيراني في المنطقة.

وبخصوص التصريحات الإيرانية حول مؤتمر وارسو، أفاد ناثان تك بأنها تصريحات للاستهلاك الداخلي والإعلامي، مضيفا في السايق أن المؤتمر لا يقتصر على دولة واحدة أو قضية واحدة وإنما يشمل نطاقا واسعا من القضايا التي تهم الجميع.

وبين أن واشنطن تؤكد على وجود مثل هه المنصة من أجل حوار مفتوح لتعزيز التعاون بين الدول، مشيرا إلى أن المؤتمر جمع أكثر من 60 دولة بهدف إيجاد حلول لقضايا الشرق الأوسط.

وأوضح المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية أن مستوى التمثيل في قمة وارسو ممتاز جدا.

المصدر: وكالات