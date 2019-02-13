الكونغرس الأمريكي يتصدى لـ"سيف ترامب" في فنزويلا

أعلن الرئيس الديمقراطي للجنة الشؤون الدولية في مجلس النواب الأمريكي إليوت إنجيل أن الكونغرس لن يوافق على أي خطة للتدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا، رغم تعليقات الرئيس دونالد ترامب.

وأعرب إنجيل اليوم الأربعاء، في مستهل جلسة استماع خاصة بتطورات الوضع في فنزويلا، عن قلقه إزاء "تلويح ترامب بسيفه" بإمكانية التدخل عسكريا في فنزويلا.

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وتابع رئيس اللجنة: "بودي التأكيد بشكل واضح للحاضرين وكل المتابعين: التدخل العسكري الأمريكي ليس خيارا".

وحذر إنجيل من التداعيات الوخيمة المحتملة التي قد تجلبها إلى الشعب الفنزويلي العقوبات الأمريكية ضد شركة PDVSA، أكبر شركة نفطية فنزويلية.

وقال النائب إنه يفهم ضرورة ردع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لكن "على البيت الأبيض تقييم التداعيات المحتملة لهذه العقوبات بالنسبة للشعب الفنزويلي إذا لم يترك مادورو منصبه في الأسابيع القليلة المقبلة".

من جانبه، أعلن مبعوث الإدارة الأمريكية الخاص لشؤون فنزويلا، إليوت أبرامز، أثناء الجلسة أن الشعب الفنزويلي هو الطرف الوحيد الذي يمكنه إيجاد حل للأزمة السياسية والاقتصادية في بلاده، مشددا على أن دور الولايات المتحدة يقتصر على "دعم هذه المساعي".

وأكد المبعوث أن الإدارة الأمريكية اليوم ألغت تأشيرات أعضاء المحكمة العليا الدستورية (التي تعتبرها واشنطن غير دستورية) وفرضت حظرا على منح تأشيرات لهم.

وأبدى الدبلوماسي الأمريكي قناعته بأن حكومة الرئيس مادورو سترحل عاجلا أو آجلا، مشددا على أن الإدارة الأمريكية ستواصل الضغط على الرئيس الفنزويلي.

وتابع أبرامز أنه من غير المتوقع أن تضر العقوبات الأمريكية ضد القطاع النفطي في فنزويلا باستقرار سوق النفط العالمية.

وسبق أن أعلن ترامب في تصريح صحفي أن التدخل العسكري في فنزويلا لا يزال بين الخيارات المطروحة على طاولته.

وتشهد فنزويلا في الأسابيع الأخيرة أزمة سياسية عميقة على خلفية إعلان رئيس البرلمان خوان غوايدو نفسه في 23 يناير رئيسا مؤقتا للبلاد بدلا من مادورو واعتراف بعض الدول بذلك، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

من جانبه، اعتبر مادورو الذي يحظى بدعم من روسيا وتركيا والصين أن غوايدو "دمية بيد الولايات المتحدة" متهما واشنطن بمحاولة تدبير انقلاب ضده داخل بلاده.

المصدر: وكالات