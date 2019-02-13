الرئيس البرازيلي يغادر المستشفى معافى

غادر الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو المستشفى بعد إجراء عملية جراحية ناجحة إثر إصابته بعملية طعن استهدفته قبل الانتخابات الرئاسية في البلاد العام الماضي.

وأكد مستشفى ألبرت أينشتاين في مدينة ساو باولو البرازيلية في بيان له اليوم الأربعاء، أن الحالة الصحية للرئيس البرازيلي استقرت.

من جهته، ذكر المتحدث باسم الرئاسة البرازيلية أوتافيو سانتانا دو ريغو باروس في حديث لتلفزيون "غلوبو" البرازيلي، أن الرئيس غادر المستشفى وسيعود إلى العاصمة برازيليا في الأيام القريبة القادمة.

إقرأ المزيد

ودخل الرئيس البرازيلي المستشفى يوم 27 يناير الماضي، وكان من المتوقع أن يبقى فيه 10 أيام بعد إجراء العملية الجراحية، ولكن تأجلت مغادرته بسبب إصابته بالتهاب رئوي بعد العملية.

وكان جاير بولسونارو قد تعرض لهجوم بسكين أثناء لقائه مع مؤيديه في إطار الحملة الانتخابية في سبتمبر الماضي وأصيب في منطقة البطن. لكنه نجا من الهجوم وأجريت له 3 عمليات جراحية منذ أول دخول له للمستشفى فورا بعد الاعتداء.

المصدر: تاس