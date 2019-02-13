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الحرس الثوري الإيراني: الرد على تفجير زاهدان لن يقتصر على حدود إيران

روحاني: نعيش ظروف حرب

أخبار العالم

روحاني: نعيش ظروف حرب
Reuters Denis Balibouse
الرئيس الإيراني حسن روحاني
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قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن العقوبات الأمريكية تسببت بضغوط على الشعب الإيراني، وإن على جميع التيارات في إيران أن تشعر بأن البلاد تعيش ظروف حرب.

ونقل مراسلنا عن روحاني، تأكيده استعداد طهران للتفاوض حول قضايا خاصة، شريطة الحفاظ على حقوق إيران بعيدا عن ممارسة الضغوط والقوة.

وأوضح أنه "في حال خضعت إيران لأمريكا في الخطوة الأولى، فإنها ستخضع حتى النهاية، وستفقد عزتها وقوتها وهويتها"، مشيرا إلى أنه لا فائدة من الاستسلام أمام أمريكا، وأن "الحكومة تقف في الصف الأول في مواجهتها وعلينا أن نصمد".

المصدر: RT

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