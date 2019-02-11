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بودابست تحذر من تراجع عدد المسيحيين في أوروبا بسبب المهاجرين

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بودابست تحذر من تراجع عدد المسيحيين في أوروبا بسبب المهاجرين
Reuters
رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان
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حذر رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، من أن البلدان التي توافق على استقبال المهاجرين "ستشهد تراجعا في نسبة عدد المسيحيين فيها".

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وفي كلمة له خلال اجتماع بالعاصمة بودابست، أمس الأحد، تطرق رئيس الوزراء الهنغاري إلى انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في أيار القادم، وقال إن مؤيدي ومعارضي المهاجرين سيتنافسون في تلك الانتخابات.

وأشار إلى تراجع معدل الولادات بشكل كبير في عموم أوروبا، ومحاولة دول أوروبا الغربية حل هذه المشكلة من خلال استقبال المهاجرين.

وتابع محذرا: "يتشكل عالم مسيحي مسلم في البلدان التي تستقبل المهاجرين، وتتراجع نسبة السكان المسيحيين"، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي يريد تحويل أوروبا إلى "قارة مهاجرين".

وأضاف في السياق ذاته: "يريدون فرض حصص إجبارية، وإضعاف حق الدول الأعضاء في حماية حدودها".

المصدر: الأناضول

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