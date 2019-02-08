الجيش الأفغاني يؤكد تصفية رئيس استخبارات "طالبان"
Reuters Omar Sobhani
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أعلنت مصادر في قوات الحكومة الأفغانية عن القضاء على رئيس استخبارات حركة "طالبان" المدعو ملا أحمد بغارة جوية على ولاية هلمند جنوب غربي البلاد.
ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الجمعة عن ممثلين عن الجيش في الولاية قولهم إن الملا أحمد وعنصرين آخرين في الحركة تمت تصفيتهم بغارة لسلاح الجو الأفغاني استهدفت الأربعاء الماضي موكبهم في منطقة نوزاد.
وأكد الممثلون عن الجيش أن الملا أحمد كان مسؤولا عن التخطيط لهجمات كثيرة في الولاية وتنفيذها، مضيفين أن تصفيته تضعف بشكل ملحوظ مواقع الحركة في المنطقة.
من جانبها، لم تعلق "طالبان" حتى الآن على خبر مقتل رئيس استخباراتها.
المصدر: طلوع نيوز + رويترز
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